九州暴雨致59死17失蹤　岐阜長野縣破紀錄降雨

日本九州雨災持續，重災區熊本縣至周三（8日）至少59人死，17人失蹤。暴雨襲至東海地區，氣象廳周三接連向岐阜、長野兩縣發出最高級別大雨特別警報，兩縣降雨量的紀錄超過往年7月整月降雨量，岐阜縣飛驒川氾濫成災。大分縣由布市一輛車被洪水沖走，車上4人全部失蹤。內閣官房長官菅義偉已列九州等地的暴雨災害為「嚴重災害」。

九州到東北大範圍河流水位持續高位，福岡縣、長野縣、滋賀縣、岐阜縣的河流超過氾濫危險水位，流經岐阜縣的飛驒川在下呂市萩原町中呂附近氾濫，下呂市和高山市均發出疏散命令，沿線的國道41號線公路100多米路段崩塌。白川町至少20幢住宅被水淹沒，八百津町有18幢住宅等屋頂遭暴風刮走，未有傷亡。

大分縣的築後川和由布市的大分川氾濫，流經日田市的玖珠川上一條吊橋坍塌，竹田市有居民因房屋沖毀被困。鹿兒島縣錦江町有公路山泥傾瀉掩埋一輛車，有男子受傷。

氣象廳指預料直至周五（10日）西日本到東北地區可能出現大雨，熊本縣、靜岡縣等多地仍會有山泥傾瀉危險，呼籲即使雨勢減弱亦要保持高度警惕。