港版國安法：美日澳防長深表關切　美加一致應對

美國國防部長埃斯珀、日本防衞大臣河野太郎及澳洲防長雷諾茲周三（8日）召開視像會議，一致對《港區國安法》生效深表關切，並強烈反對中方在東海和南海活動日益活躍。此前，美國國務卿蓬佩奧及加拿大副總理方惠蘭周二（7日）通電話，同意一致應對《港區國安法》。

這是繼七大工業國集團（G7）外長在6月中表示嚴重關切《港區國安法》後，美日澳防長亦制約中方。聯合聲明提及東海及南海問題，反對中國「改變現狀的威壓行動」，三國將加強安保合作。雖然未點名中國，但聲明考慮到中國公務船駛入釣魚島附近日本領海的問題。另外，三國防長強調東盟對於實現印太地區穩定與繁榮的作用，將在構建太平洋地區夥伴的能力上攜手合作。

另一方面，美國國務卿蓬佩奧與加拿大副總理方慧蘭通電話，雙方討論中國制定《港區國安法》及兩名加拿大人被中國任意拘捕及控告。二人亦慶祝《美墨加協定》（USMCA）於7月1日正式生效，有助美國、加拿大及墨西哥的企業及消費者。蓬佩奧其後在Twitter表示，與方惠蘭有很好的對話，雙方除了有強勁的經濟關係，亦一致應對中國強推《港區國安法》及任意拘留加拿大公民。