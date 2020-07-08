新冠肺炎：東京確診數連續6天增長　韓禁部分宗教活動

日本周三（8日）新增212宗新冠肺炎確診個案，東京都更是連續6天出現三位數增長。南韓中央災難安全對策本部同日宣布，將從周四（9日）下午6時起禁止基督教教會舉行小型聚會、活動及聚餐，但禮拜除外，違者罰款300萬韓圜（約1.94萬港元）。

東京近期感染者中，20至30歲前往夜店消遣人士的比例相當凸出，感染來源不明的情況也較多。東京都政府指，住院病人人數反彈，從上月20日的204人增至周二（7日）的427人。不過，重症病人人數下跌，從4月底至5月初的日均100人以上，減至本月10人以下。

南韓中央災難安全對策本部規定，基督教教會需要引進二維碼登記身份系統，管理出席禮拜的信徒；信徒不能在教會內進食及大聲說話，唱讚美詩時須戴口罩，該措施必要時將適用於天主教教堂及佛教寺廟等其他宗教設施。

印度累計確診個案逾74萬宗，確診者每日持續攀升。儘管政府對疫區嚴厲執行防疫限制，但部分地區已實行第二階段解封，來往印度的國際航班禁令則延長至本月31日。