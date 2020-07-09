新冠肺炎：巴黎廢水測出微量病毒　官員籲警惕疫情反彈

法國研究人員近日在巴黎廢水中檢測出新冠病毒，衞生部官員周三（8日）呼籲民眾警惕疫情反彈。

研究人員在上月22日至25日在巴黎採集的12個廢水樣本進行分析後發現，有6個樣本含有微量新冠病毒，一周後再次測試結果仍相同。巴黎市政廳對此表示關注，指相關結果已經發送給大巴黎地區衞生部門，會作進一步分析。而大巴黎地區衞生部門則表示，目前疫情「絕沒有達到危機最嚴重時的水平」。

法國醫學科學院稍早前發佈的聲明稱，廢水的微生物學分析可以對病毒傳播的前瞻性發揮作用，並建議對廢水進行系統性的新冠病毒檢測。巴黎的非飲用水系統今年4月也曾檢測出微量新冠病毒，當時巴黎市政部門管理的實驗室在測試的27個採樣點中的4個中發現了微量病毒，巴黎市政府一度暫停使用非飲用水系統。

法國衞生總署署長薩洛蒙周三表示，人們對新冠病毒的季節性傳播情況尚不完全了解，專業人員都已動員起來防控聚集性感染。他預計今年秋天或冬天新冠肺炎疫情可能將反彈，民眾要保持警惕。