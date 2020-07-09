港區國安法︰五眼聯盟施壓反對　英澳加擬推移民措施

北京推行《港區國安法》引起國際反彈，情報聯盟「五眼聯盟」成員國紛紛表態反對。其中繼英國後，澳洲亦推出延長港人簽證措施，為港人申請居留權鋪路；而加拿大也有考慮向香港推出移民措施。美國則採取了撤銷香港特殊地位等多項措施；新西蘭則暫未有具體行動。

美國：

● 參眾兩院通過《香港自治法案》，另提出《香港避風港法案》

● 撤銷香港特殊地位，暫停對港執行優惠待遇規定，包括暫停出口許可豁免

● 禁止出口國防設備與敏感技術到香港

● 禁止與中國軍方有聯繫的中國研究生入境

● 加強監管在美國上市的中概股

● 中美互相限制官員入境簽證

● 將直接或間接制裁削弱香港自治的中港官員

英國：

● 將向近300萬名有資格申請英國國民（海外）護照（BNO）的港人及家屬提供入籍途徑，在英國工作及定居6年後，就可以申請入籍成為英國公民

● 更新對港旅遊提示，警告非港人違法後，被拘留或驅逐出境的風險上升

● 劍橋大學考慮褫奪特首林鄭月娥的榮譽院士名銜

澳洲：

● 考慮向受影響港人提供「避風港簽證」

● 更新旅遊警示，警告澳洲公民被扣留的風險增加，應重新考慮在港逗留的計劃

● 暫停與香港的引渡條約

● 將延長部分學生及工作簽證限期5年，為申請永久居留權鋪路

加拿大：

● 更新對港旅遊提示，警告被強制拘留、甚至引渡到中國內地的風險增加

● 暫停與香港的引渡條約

● 禁止出口敏感軍事物資到香港

● 考慮對港推出移民措施

新西蘭：

● 外長發聲明對《港區國安法》成立表示非常失望