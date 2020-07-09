新冠肺炎：擬削國際航班　維省倡延長入境禁令

澳洲的新冠肺炎疫情反彈，為紓緩隔離系統壓力，政府擬削減飛往澳洲的國際航班。總理莫里森周五（10日）將與地方政府討論酒店隔離快速審查制度，並向內閣提出限制入境人數計劃。維多利亞省省長安德魯斯去信莫里森，尋求延長暫停讓國際旅客入境該省兩周的禁令。

莫里森將要求澳洲衞生防護首席委員會，審查酒店的隔離安排，並在周五的全國內閣會議報告現有檢查是否足夠。莫里森指出，維省對國際航班的禁令導致旅客轉向其他省，即使西澳省省長麥高恩提出限制入境人數，但他不想某些省受益令其他省付代價。有專家警告，如新南威爾士省未能阻止維省疫情流入，該省可能會重新進入封城狀態。

昆士蘭省宣布，鑑於太多人為離開疫區墨爾本寧願自費隔離，將禁止來自維省的非居民入境，違者會被遣返，但周五起會向其他省和領地開放邊境。此前，維省居民只要接受兩周隔離就可進入昆士蘭省。塔斯馬尼亞亦關閉與維省邊境，並延長緊急狀態至下月底。

政府數據顯示，截至周二（7日）的一個月內超過7.2萬名國際旅客抵達澳洲，逾一半到訪新南威爾士省，其次為維多利亞省及昆士蘭省。截至周四（9日），澳洲累計8900人確診，106人病死。