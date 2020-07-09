大選前夕衝刺　反對黨籲為國會注入制衡力量

新加坡將於周五（10日）舉行大選，僅9天的競選期結束；周四（9日）是冷靜日，禁止所有競選活動。執政人民行動黨周三晚（8日）在Facebook進行直播，呼籲選民委託最有實力的團隊來照顧國家，爭取在競選最後一夜拉票。反對黨則呼籲民眾支持更多不同政見人士進入國會，注入更多監督和制衡的力量。

新加坡總理、人民行動黨秘書長李顯龍坐鎮該黨的Fb直播，另有13名部長、次長及候選人現身，大會持續約3小時。李顯龍表示，國民關心能否工作和收入的課題，這也是大選過後領導人和政府必須全力關注的；又指出與以往不同，今屆最後一場群眾大會少了熱血沸騰，更多的是嚴肅冷靜的討論，但認為合適。

李顯龍表示，他們將在未來數年面臨非常困難的時期，必須應對新冠肺炎疫情和就業問題，故重點是如何組建最強大的團隊，委託他們與民合作共渡難關，確保新加坡擁有光明的未來。他指出，國民認真看待今次的疫情與大選，並認為政府及時推出援助措施。

最大反對黨工人黨的秘書長畢丹星表示，新加坡的人口老化和勞動率將面臨極限，改變社會面貌，故國會要有一支包括反對黨在內的優秀團隊，助該國取得成功。該黨亦發布前秘書長劉程強的影片，他指自己見證了多次修憲修法，雖曾提出異議，但無奈反對黨在國會勢孤力弱。他敦促後港區和阿裕尼集選區的選民與該黨並肩作戰，鼓勵選民支持更多有不同政見的反對黨人士進入國會。

今屆大選中派出最多反對黨候選人的新加坡前進黨，及參選人數在反對黨中排第三的新加坡民主黨，周三晚亦舉行網上群眾大會。領軍前進黨西海岸集選區團隊的秘書長陳清木當晚率團走訪南洋分區，爭取在最後一刻拉攏更多選民。