九州暴雨增至64死　數千戶受困140萬人需避難

日本九州暴雨引發的災情持續，增至64人死亡，17人失蹤，當局已向約140萬人發出避難指示。總務省消防廳周四（9日）表示，有數千戶民居因暴雨引發的洪水，或山泥傾瀉中斷道路而受困。氣象廳預計直至下周日（12日），廣泛地區仍持續下雨，恐令災情惡化。

國土交通省公布，岐阜、大分等9個縣共有59條河流氾濫，熊本、鹿兒島等18個縣共發生123宗山泥傾瀉。由於洪水為患、道路中斷，熊本、岐阜兩縣分別有約3800及4000戶家庭處於孤立狀態，等待救援。全國至少22縣受災，共計4746棟建築物在雨災中損毀，其中福岡縣情況嚴重，被水淹浸的房屋逾近4000楝。

日本氣象廳將今次暴雨命名為「令和2年7月暴雨」，該廳通常只會為造成嚴重災害的自然現象命名。該國至少有8萬名救援人員出動救災，首相安倍晉三派出2萬名自衞隊員協助。但有救援人員及醫生指出，由於新冠肺炎疫情仍然持續，不少民眾都不太願意伸出援手。

安倍周三（8日）在官邸召開暴雨緊急災害對策總部會議，稱推進住房重建，早日發放受災證明不可或缺，指示迅速開展受災調查。政府將整理極其嚴重災害的指定對象地區和支援內容，最快於本周末公布。