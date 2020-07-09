保育工作初收效　首拍得克羅斯河大猩猩群出活動

國際野生生物保護學會（WCS）早前在非洲尼日利亞山區，拍得一個克羅斯河大猩猩（Cross River gorilla）族群活動的情況，當中包括年幼猩猩。專家指，這是人類對瀕危絕種的克羅斯河大猩猩展開保育工作20多年以來，拍得群體出沒的照片尚屬首次，反映保育工作初見成效。

WCS於2012年起，在尼日利亞及喀麥隆兩國山區架設約50部攝影機，拍攝現存僅約300隻的克羅斯河大猩猩生態。參與保育計劃的美國紐約市立大學榮休靈長類動物學教授奧茨（John Oates）表示，今次拍到的照片反映克羅斯河大猩猩成功在非洲山區自然繁殖，是令人振奮的好現象。他指，過去鮮有拍得克羅斯河大猩猩照片，故對牠們的了解不多。

WCS尼日利亞分部主管鄧恩（Andrew Dunn）則指，人類砍伐森林樹木開闢耕地，令克羅斯河大猩猩失去棲息地；加上非法捕獵夾擊，更是令牠們數量大減至一度被視為絕種。直至1980年代，尼喀兩國山區才再次出現克羅斯河大猩猩的蹤影，現時估計數量恢復至尼日利亞約有100隻，喀麥隆約有200隻。