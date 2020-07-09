靠眾籌改變命運　難民後代入讀劍橋法律

英國倫敦一名出生於難民家庭的高材生，前年憑一己努力考入著名學府劍橋大學，但無法負擔高昂學費只好延遲入學。同樣地，男子的父親在40年前亦因家境問題而痛失在劍橋學習的機會，他不想步父親後塵，決定兼職工作，並在眾籌網站籌款，結果獲好心人集腋成裘，籌得7萬英鎊（約88萬港元），讓他可於今年10月入讀劍橋修讀法律。

23歲的卡文德（Dylan Kawende）家庭貧困，父母是非洲盧旺達難民，1994年為逃避種族大屠殺而到英國定居。在英國出生的卡文德在讀中六時，受到一宗黑人青年被殺案後啟發，開始對法律感興趣。他在倫敦大學學院取得歷史及哲學學位後，報讀劍橋法律系並獲取錄，但當他得知2年的學費連同生活費，竟高達6萬英鎊（約69萬港元）後，只好延期入學，並在酒吧工作外和透過眾籌籌措學費及生活費。

卡文德除眾籌超額達標外，還獲得2個獎學金，他指現在已鬆一口氣，為展開人生的新一頁感到興奮。原來他的父親40年前在剛果民主共和國修讀電機工程課程後，與他一樣獲得就讀劍橋大學的機會，但因學費問題錯失良機。對於兒子能彌補成其遺憾，父親感到無盡喜悅。