首爾市長朴元淳相信死於自殺　失蹤前據報遭投訴性騷擾

南韓首爾市長朴元淳周四（9日）失蹤，警方當地時間周五（10日）凌晨證實他死亡，終年64歲，相信他是自殺，警方將會調查他的確切死因。

朴元淳的屍體在其官邸附近北嶽山的森林被發現。朴元淳周四以身體不適為由沒有上班，他的女兒在當地下午5時17分左右報警，指父親4至5個小時前留下疑似遺言就離開住處，而他的手機亦已關機。警方出動大批警員、無人機及警犬搜索。據報朴元淳最後出現時間為早上10時44分左右，他當時頭戴黑色帽子，並背着一個黑色背包，離開位於鐘路區的住處。

當地傳媒報道，朴元淳生前面臨性騷擾案調查，據報他的一名前秘書在周三（8日）向警方投訴，自2017年起遭朴性騷擾，包括不情願的身體接觸以及用聊天手機程式向她發放不當訊息。有指投訴人更向警方表示，市政廳內有其他女受害人也遭朴元淳性騷擾；當地傳媒形容這是一宗「MeToo」案件。警方則證實，有人對朴元淳作出刑事投訴。

朴元淳是人權律師出身，2011年在首爾市市長補選擊敗對手後，分別於2014年及2018年成功連任。他與總統文在寅同屬共同民主黨，被視為2022年總統選舉其中一位潛在參選人。

南韓過往亦有政客自殺，其中涉嫌貪污的南韓已故前總統盧武鉉於2009年5月23日，在慶尚南道金海峰下村後山跳崖自殺，成南韓首位自殺身亡的前總統。他在遺書重申自己清白，而法務部則在他死後宣布結束對其涉嫌受賄的調查。