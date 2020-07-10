哈薩克爆發不明肺炎　衞生官員指具潛在危險性

哈薩克驚傳出現不明原因的肺炎，該國官員表示這種肺炎具有「潛在危險性」，將會嘗試在下周發表相關數據。

哈薩克衞生部長阿列克謝·崔周四（9日）向媒體表示，該國今年上半年的肺炎發病率較2019年同期增加55.4%，總計確診98546例。同期有1772人死於肺炎，僅6月份就有628人死亡。這些肺炎患者中有一部分是普通肺炎患者，其他患者的感染原因則尚不清楚。

阿列克謝·崔指出，該不明肺炎具有「潛在危險性」，目前按照新冠肺炎的治療標準制定治療方案。他又表示，由於民眾關切，政府在下周將嘗試發佈相關數據。

6月中旬以來，位於哈薩克西部的阿特勞州、阿克糾賓州及位於南部的直轄市希姆肯特，肺炎發病率較同期顯著上升。哈薩克免疫學專家拉法伊爾·羅傑森在6月底曾指出，哈薩克此前並無在6月出現「社區獲得性肺炎（community-acquired pneumonia, 簡寫CAP，是指在醫院或醫療衞生機構之外的環境染上的肺炎）」疫情的先例。

羅傑森指，除新冠肺炎疫情外，哈薩克正在流行另外一種原因尚不明確的肺炎疫情。該類型肺炎患者的體內並未檢測出新冠病毒，「原因雖然還無法100%確認，但99.999%仍是一種冠狀病毒」。

中國駐哈薩克大使館9日發佈公告表示，已有在哈中國公民因感染不明肺炎死亡。大使館提醒中國公民切實提高防範意識，降低感染風險。