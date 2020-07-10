選民料「避險求安」支持執政黨　李顯龍形勢佳

新加坡周五（10日）在新冠肺炎陰影籠罩下，舉行第13屆全國選舉。來自11個政黨的191名候選人和一名無黨籍人士，將競逐全國93個議席。投票已於早上8時開始，至晚上8時結束，初步點票結果料於10時前出爐。分析認為，民眾在疫情和經濟陰霾下，投票意向將趨向「避險求安」，總理李顯龍帶領的執政人民行動黨料可穩勝。

新加坡自1965年獨立以來，人民行動黨一直執政至今，前總理李光耀之子、68歲的李顯龍亦已是在2004年一直掌權至今。在2015年的大選中，人民行動黨以69.9%得票率取得大勝，橫掃93%的國會議席；惟其政府亦時有被批評為高壓管治、審查傳媒、打壓異見等。

在執政黨強大優勢下，對壘的在野陣營表明無意掌政，但呼籲全國265萬選民投票表態、減少人民行動黨的國會議席，拒絕其「空頭支票」。反對黨強調國會平衡多元的重要性，呼籲選民把更多反對黨議員送入國會，以加強對政府的監督和制衡。新加坡前進黨秘書長陳清木出選，能否攻下人民行動黨在西海岸的鐵票倉，成為焦點。

人民行動黨則將新冠肺炎威脅形容為「一代人的危機」，強調政府需要選民最強而有力的委託，以帶領新加坡在動盪的世界和變局中前進。選民是「求安避險」，還是響應在野陣營的呼籲，備受關注。