新冠肺炎：滯留3個月　華工：每日目擊焚屍

新冠肺炎蔓延全球，多國先後封城。自印度3月下旬宣布封國，來自雲南的中國男子周澤就滯留當地至今。他表示，家門前有露天火葬場，每隔1、2小時就有屍體運到，甚至一天會焚燒8至10具屍體，形容「有時候空氣中瀰漫着一種燒焦的味道」。

距離周澤家2公里外的一個社區早前有一宗確診個案，惟該區未有進行全民核酸檢測，當地人仍隨意出入且不戴口罩。他稱：「我不知道我所在社區有沒有人確診，但我經常看到救護車和警車來，或許是新冠肺炎病人吧。」

為免被感染，周澤長期留在住所不敢外出，鄰居起初會邀請他一起吃飯，但認為「印度人不管甚麼菜都是手抓飯，黏糊糊的一盤子」，他知道對方出於善意，每次只能用胃不舒服推脫。

據印度衞生部的數據顯示，當地累計死亡病例已超過2.1萬人，周三（8日）新增確診約2.5萬人，累計接近77萬人。周澤稱，未能確定火葬死者中有多少人是死於新冠肺炎，但他認為當地的疫情數據「水份多、不真實」。

面對日益嚴重的疫情，加上中印邊境衝突後，印度國內反華情緒升溫，令滯留當地的中國人日益焦慮。數千名滯留印度的中國人，曾於6月中旬分別乘5架包機返國，惟周澤持商務簽證申請未獲當局批准；目前連同他仍有逾3000名中國人滯留。