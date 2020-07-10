傳意大利電訊5G建設排除華為　三星向英國招手

美國全力封殺中國科企華為，令華為在國際面臨的壓力日增。英媒周四（9日）引述消息報道，意大利電訊（TIM）已將華為設備，排除在該企業於意大利及巴西建設5G網絡的計劃之外。相反地，英國沃達豐（Vodafone）及英國電訊（BT）同日則再警告英國政府，指如果排除華為，將進一步損害英國受新冠肺炎疫情打擊的經濟。

英媒引述知情人士指，TIM在意大利及巴西建設5G網絡的邀請名單中，包括美國思科、瑞典愛立信、芬蘭諾基亞、美國Mavenir及微軟旗下的Affirmed Networks。華為被抃排除在外後，其意大利及巴西分公司均拒絕回應報道；但華為周四有發聲明稱︰「我們堅信，意大利數碼安全和發展應基於事實為本的態度，而不是毫無根據的指控。」

華為並無參與TIM在意大利的核心網絡建設，但此前有為意大利在巴西收購的流動通訊商Tim Participacoes提供4G設備。知情者指，Tim Participacoes料將於明年就5G設備，另作招標。但該人士指，如果巴西政府許可，Tim Participacoes仍有可能使用華為設備。

在英國，首相約翰遜政府據報有意將華為排除在英國5G網絡建設之外。全球第二大電信營運商Vodafone表示，移除有關設備將花費「數十億英鎊」；BT亦指，減用華為設備的成本需要5億英鎊（約49億港元）。Vodafone直指，「擔心過分進取地強推政策調整，可能阻礙英國的經濟復甦」。

與此同時，南韓三星執行副總裁金宇正（音譯，Woojune Kim）則向英國國會表明，三星有能力為英國供應新5G網絡。他指，三星為了打入英國及歐洲市場，正就供應網絡設備與歐洲營運商積極進磋商，並主力投資4G、5G和6G領域，而非傳統技術。