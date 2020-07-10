新冠肺炎：日擬向10地放寬出入境限制　包括陸台

日本政府早前因應新冠肺炎疫情放緩，宣布要放寬對越南、泰國、澳洲及新西蘭的出入境限制。雖然疫情近日有反彈之勢，但日本政府官員周五（10日）表示，將推出第二輪措施，擬向中國大陸、台灣、南韓等另外10個國家及地區放寬出入境限制。

《產經新聞》引述日本政府官員指，當局將於下周初與相關國家及地區，就放寬出入境限制展開協商。放寬措施會率先恢復商務人士往來，並分階段擴展至留學生和遊客。日本政府將設定多個入境條件，包括提交核酸檢測結果為陰性（沒確診）的證明、入境時再次接受檢測等，並在機場設立核酸檢測中心，加強檢疫力量。

至於第一輪放寬出入境限制的協商，日本政府正針對泰國、越南、澳洲及新西蘭公民入境當地的問題，展開最後的協調。日本首相安倍晉三周四（9日）與澳洲總理莫里森舉行電話會談時，一致認同可加快達成互相放寬商務往來的協議。

然而，日本國內疫情持續反彈，其中東京本月2至7日連續錄得逾百人確診，周五更有逾240人確診，打破前一天224人的最高紀錄。