冰箱藏受虐印尼船員屍體　中國漁船遭扣查

印尼警方周四（9日）證實，早前接報兩艘中國漁船上有船員死亡，周三（8日）在馬六甲海峽扣查涉事漁船，並在其中一艘的冰箱內發現一名印尼船員的屍體，死者身上有受虐的傷痕。警方懷疑事件涉及謀殺，其他中國、印尼和菲律賓籍船員正接受調查。

報道引述印尼警方及海軍指，中國墨魚船「Lu Huang Yuan Yu 117」上有32人，其中20歲受害印尼船員由今年1月開始與9名印尼人一起在船上工作，但至上月20日死亡，該漁船其後繼續海上作業。該國的民間漁業監察團體懷疑，該船員受到船長虐待，並且沒有獲得足夠的食物，最終病死。當局正驗屍以查明死因。

印尼外交部今年5月曾召見中方大使，要求交代4名印尼船員在中國漁船上死亡的事件。印尼政府6月再針對兩名印尼船員，從一艘中國漁船跳入馬六甲海峽水域逃生的事件，展開調查。

中國外交部發言人趙立堅周五（10日）指，中方對印尼未事先通報即扣查在國際航道正常航行的中國漁船表示關切；又指涉事船公司已通報勞務公司，與死者家屬協商善後事宜。他稱中方要求印尼採取切實有效措施，保護中國漁船和船員的合法正當權益，從速妥善處理。