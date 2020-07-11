應對中朝導彈　傳日本未放棄陸基神盾

日本防衞大臣河野太郎上月宣布，取消在國內部署陸基神盾導彈防禦系統的計劃。英國傳媒周五（10日）引述消息報道，日方仍未放棄陸基神盾，不排除改在海上平台或偏遠沿岸地區部署，加強防範北韓以至中國導彈威脅的能力。

消息人士透露，日本希望保留陸基神盾合約及重新利用有關器材。河野太郎上月宣布取消陸基神盾計劃時，提到費用高昂及擔心攔截導彈的火箭助推器脫落而導致民眾傷亡。消息人士續指，日本沒有取消總值10億美元（約78億港元）的合約，並正考慮美國政府建議更改部署地點的技術評估，以消除安全疑慮。

前防衞大臣中谷元表示，陸基神盾可建在沿岸地區現存的防空雷達站，沒有理由不把系統的雷達、作戰系統及導彈發射器分開部署。他亦歡迎取消部署陸基神盾，認為這將是建立整合防空與導彈防禦系統的機會，應對更廣泛的威脅。

日本現時依賴海基的神盾艦及陸基的愛國者系統，作為國家的導彈防禦網絡，主要應對北韓的導彈威脅。日本2017年決定引進陸基神盾，引起中國及俄羅斯不滿，理由是該系統的探測範圍包括兩國，而日本民間團體也反對部署計劃。

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