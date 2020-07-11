自衞隊過去2個月緊急升空194次　七成針對中國

日本防衞省周五（10日）公布數據指，航空自衞隊戰機在今年4至6月期間，針對可能侵犯領空的外國飛機曾緊急升空194次，比去年同期減少52次。其中131次緊急升空是針對中國飛機，佔約七成，比去年同期則減少48次。

數據顯示，航空自衞隊戰機針對俄羅斯飛機的緊急升空有60次，比去年同期減少5次；針對其他國籍飛機則有3次，比去年同期增加1次。將日本周邊空域分為4部分的航空方面隊中，緊急升空次數最多的是負責釣魚島周邊等的南西航空方面隊，有102次；雖然比去年同期減少60次，但應對在東海頻繁飛行的中國飛機次數較多。

防衞相河野太郎周五在內閣會議後的記者會上指出，中俄飛機活動活躍的狀況沒有改變，雖說次數減少，但不能說變得低調。針對中國及俄羅斯情報收集機的緊急升空較多，但沒有侵犯領空的情況。

另外，日本陸上自衞隊首次引進的魚鷹運輸機，第一架於周五從山口縣的美軍岩國基地抵達千葉縣的自衞隊木更津駐地，暫時部署當地，料於下月之後展開飛行訓練。防衞省擬把魚鷹運輸機部署在木更津不超過5年，最終轉移至佐賀機場。