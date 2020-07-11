新冠肺炎：取消75地入境隔離　不包括中國大陸

英國因應部分地方的新冠肺炎疫情放緩，周五（10日）決定取消從75個國家、地區及英屬海外領地入境後的隔離檢疫限制，包括南韓、日本等，但中國大陸、美國等則不在名單之上。

除了早前已加入名單上的香港、澳門、台灣外，曾是歐洲疫央的意大利、西班牙、較早期出現疫情的南韓、日本等，都獲列入這份「綠色清單」。英國居民若前赴這些國家及地區旅行，回來前的14天內只要沒在名單外的國家及地區停留或轉機，回到英格蘭便不需要隔離。

中國大陸、美國、俄羅斯、巴西等不在名單之上，旅客從這些地方入境後仍要強制自我隔離14天，違者將面臨1000英鎊（約9800港元）的罰款。不過，英格蘭、蘇格蘭、威爾斯及北愛爾蘭的綠色清單部分存在些微差別，如蘇格蘭仍要求從西班牙入境的旅客隔離，英格蘭、威爾斯和北愛爾蘭則不會。

另外，英國政府正分階段重啟經濟，宣布當地的室外泳池及影院可於周六（11日）重開；板球等草地運動可於未來一個周末重開；美容院、紋身店、水療中心、日光浴中心等同類服務，可根據指引限制於下周一（13日）重開；室內健身室、泳池及運動中心則於本月25日重開。