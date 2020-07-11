劍橋旗下學院報告被指偏幫華為　英媒揭曾收35.5萬鎊捐款

英國劍橋大學旗下耶穌學院的英中全球問題對話中心（UK-China Global Issues Dialogue Centre），今年2月發表的一份報告被指為中國科企華為挽救聲譽。英媒周五（10日）引述資料揭露，該中心曾先後收取中國及華為合共35.5萬鎊（約350萬港元）的捐款。

英國情報機關過去曾警告政府，指當地的華為5G設備可能被北京用來進行間諜活動。該中心2月時發表一份有關全球電訊改革的研究報告，當中提到電訊行業的跨國管理需要考慮到不同國家所接受的規範標準，內容被指為華為「漂白」。

《泰晤士報》近日根據信息自由法要求取得資料，耶穌學院承認去年9月曾接受華為15.5萬鎊（約152萬港元）捐款，用於一個為期兩年的研究合作項目；並確認英中全球問題對話中心在前年9月成立時，亦曾接受中國國務院旗下一個機構的20萬鎊（約196萬港元）捐款。

報道又指，耶穌學院旗下的中國中心（China Centre）每年都會向中國國營公司的管理層，提供為期兩周的訓練，人選和監督都有中方官員決定。而監督中國中心的的慈善信託基金亦曾於前年11月，從一個與中國國務院相關的團體收取約5.5萬鎊（約54萬港元）捐款。71歲中國中心主管諾蘭（Peter Nolan）正是該基金的受託人，亦是劍橋第一位崇華講席教授。

耶穌學院回應報道指，校方在訂立任何夥伴合作協議時，一直都堅持學術自由的原則；又強調早已公開有關報告由華為資助，重申華為沒法影響或否決報告的觀點、研究結果或結論。華為發言人則稱，對與英國一流大學和研究員合作感自豪；諾蘭則未有回應。