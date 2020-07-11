伊朗核設施爆炸　核計劃或延後2年

伊朗中部納坦茲核設施上周四（2日）爆炸並嚴重損毀，美國傳媒周五（10日）引述情報部門評估，伊朗核計劃因此至少要2年時間，才恢復至爆炸前的水平。

《紐約時報》報道，最新衞星圖片顯示爆炸設施的損毀程度，比上周時所知的更嚴重。美國及以色列的情報部門認為，事故嚴重影響伊朗核計劃的進度，知情官員形容，這可與10年前針對伊朗核計劃的Stuxnet網絡攻擊相提並論。外界起初估計元兇是爆炸裝置，但部分專家推測透過網絡攻擊控制燃氣供應所致。

報道引述官員指，美以聯合制定的針對伊朗戰略，演變為一系列不足以引發戰爭的秘密打擊，包括擊殺軍頭蘇萊曼尼及打擊核計劃，而下一個衝突點可能是駛往委內瑞拉的伊朗油輪，以及發射火箭襲擊美方設施及人員的伊拉克民兵。

至於伊朗會否報復，報道指美以兩國官員及國際安全專家，均打賭該國短期內限制報復行動，情況如同美軍殺死蘇萊曼尼一樣。此外，美國今年11月舉行大選，伊朗可能相信總統特朗普連任失敗，民主黨參選人拜登有意重啟核談判。卡內基國際和平基金會的專家表示，伊朗不會向或只執政多數月的政府妥協。