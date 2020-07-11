傳統拍賣開啟線上時代　大收4.2億美元

受疫情和封城等影響，奢侈品拍賣也得打破傳統，首次開啟了線上虛擬交易的時代。英國佳士得拍賣行周五（10日）舉行一場馬拉松式的4小時線上拍賣活動，共進帳4.2億美元（約32.8億港元），令人驚歎。其中，美國普普藝術之父羅依．李奇登斯坦（Roy Lichtenstein）的名畫，就以4620萬美元（約3.6億港元）天價成交。

佳士得舉行「ONE：現當代全球聯合夜拍」的線上拍賣，吸引大批來自香港、倫敦、巴黎和紐約的買家。領拍的羅依．李奇登斯坦的1994年巨型作品《裸女與歡悅畫（Nude with Joyous Painting） 》，開拍前估價約3000萬美元（約2.3億港元），在最後9分鐘的激烈競投下，最終以4620萬美元成交。

除了羅依．李奇登斯坦畫作外，美國已故抽象表現主義畫家紐曼（Barnett Newman）的藍色直紋畫作《Onement V》，亦是今次拍賣的明星珍品。《Onement V》最終以3100萬美元（約2.4億港元）成交，僅稍高於其最低估價，鋒芒被《裸女與歡悅畫》蓋過。

佳士得原定5月中在紐約舉行印象、現代、當代藝術品的拍賣會，惟今年受新冠肺炎疫情影響而延期，最終更首次將實體拍賣會移師至線上。按傳統，拍賣會上將有至少600名收藏家擠進房內競投，但今年為了防疫只准約200人到場。

未料，拍賣會的線上直播竟吸引了逾8萬人，遠較預期為多。佳士得行政總裁塞魯蒂（Guillaume Cerutti）直言，熱烈的反應反映市場對線上拍賣「投下信任票」。