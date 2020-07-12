傳華與伊朗擬簽25年協議　用基建換石油

美國對伊朗的經濟及軍事採取極限施壓之際，中國同時擴大在中東的影響力。美媒《紐約時報》上周六（11日）報道，中國秘密與伊朗展開全面的經濟及安全合作關係，中方在伊朗的能源及其他範疇投資數十億美元，以在未來25年換取伊朗的石油穩定供應。

《紐時》取得一份18頁長、被視為「最終版本」的中伊合作協議草案，顯示中國大規模地參與伊朗的銀行、電訊、港口、鐵路及其他數十個項目，可在未來25年獲取伊朗的石油供應。除經濟方面，兩國亦會加強軍事上的合作，協議提到兩國會展開聯合軍事訓練和演習、研究、武器發展及情報交換，以打擊區內恐怖主義、毒品、人口販賣及跨境犯罪。

中伊的夥伴關係由中國領導人2016年訪伊期間提出，至今年6月獲得伊朗總統魯哈尼內閣批准，惟協議仍未提交到伊朗國會表決或公開。另外，中方官員未公開協議的條款，未清楚當局是否已簽署。

報道續指，中伊的合作項目包括伊朗的機場、高鐵及地鐵等基建，中方會在伊朗馬庫（Maku）及港口城市阿巴丹（Abadan）建立自由貿易區，並計劃參與該國的5G網絡建設，提供中國的北斗衞星導航系統。《紐時》形容，上述草案非常符合北京透過一帶一路，在歐亞大陸擴展其經濟及戰略影響力的野心。

報道引述兩名知情人士指，中國在伊朗的投資在未來25年達到4000億美元（約3.12萬億港元），或會導致華府制裁中國企業。美國國務院發言人回應指，美國將令支援伊朗的華企付出代價，並批評北京容許及鼓勵華企與伊朗政權進行遭到制裁的活動，此舉是破壞其宣稱促進穩定及和平的目標。

《紐時》分析指，美國現時受到經濟衰退及疫情的威脅，北京察覺美國的弱點，因此覺得有能對抗美國及抵受美方懲罰。伊朗學者認為中伊的戰略合作關係不但擴大各自利益，更有效抗衡美國施壓。有政界人士擔心伊朗在經濟疲弱、被國際社會孤立之際，將國家主權偷偷地「賣給」北京，包括位於阿曼灣的兩個港口。