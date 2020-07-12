斯雷布雷尼察大屠殺25周年　疫情大減悼念規模

在疫情下，活動人數比以往明顯減少。

波斯尼亞斯雷布雷尼察（Srebrenica）大屠殺上周六（11日）迎來25周年，受新冠肺炎疫情影響，活動人數比以往明顯減少。當地領袖、民眾及死難者家屬出席悼念活動，全球超過35名政要亦發表視像講話，他們呼籲人民要誠實面對歷史，形容大屠殺是對歐洲人「慘痛的提醒」，亦有領袖堅決反對民族主義傾向。

悼念活動以往有數以萬計人參加，但今年因應疫情，規模相對從簡，只有約千名民眾到場。另有約100名死難者家屬等要員出席，他們均戴上口罩，遵守安全社交距離。另外，當局每年都會為新發現的死者下葬，當日有9名已確認身份的遇難者入土為安，長眠於波托卡里（Potocari）的公墓，目前已有6643人下葬，尚有約1000人的遺體未尋回。

現場播出多名來自各地領袖及前領袖的視像講話，包括美國前總統克林頓、國務卿蓬佩奧、英國首相約翰遜、王儲查理斯等。約翰遜坦承，至今有很多加害者仍然逍遙法外，他承諾會與受害者家屬站同一陣線，支持他們取得公義。歐盟委員會主席馮德萊恩呼籲所有人誠實面對歷史，展望未來及支持下一代，德國外長馬斯誓言絕不容許大屠殺再次發生。

在25年前，塞爾維亞軍隊在波斯尼亞戰爭期間，攻入大批回教徒聚居的斯雷布雷尼察，兩周內殘殺超過8000名男性回教徒，不少人遭槍斃及被推土機活埋。報道形容，該次大屠殺是繼二戰後，是歐洲最殘暴的種族清洗行動。