61年前神秘登山命案　官方指9人遇雪崩凍死

1959年發生的前蘇聯著名「佳特洛夫事件」一直受陰謀論者關注，9名登山者在烏拉爾山脈離奇死亡，且死狀異常，被傳為與外星人、超自然活動或誤闖軍事設施有關。當地檢察部門去年重啟調查，上周六（11日）公布結果，表示事主當時遇上雪崩，加上能見度低，最終無法返回帳篷而活活凍死。

烏拉爾地區檢察部門副負責人庫里亞科夫（Andrey Kuryakov）表示，事主一行遇上雪崩後立即割開帳篷外逃，前往50米外的石脊躲避。當他們折返時因能見度只有16米而找不到帳篷，只好沿山坡往下走並點燃火堆，結果在攝氏零下45度的環境下活活凍死。他形容在這情況下，事主沒有自救的機會。

1959年2月1日至2日，9名大學畢業生在領隊佳特洛夫（Igor Dyatlov）帶領下，前往烏拉爾山脈北部山峰，其中一人因病提前離隊。由於他們沒有在終點發出信號，家人報警求助。搜救者其後發現空置帳篷，並在野外發現眾人屍體，部分人嚴重內傷，其中一名女隊員的眼睛、舌頭及部分嘴唇不見了。

由於調查人員當時沒有得出結論，僅指事主死於「強大的未知力量」，事後更封鎖現場地區3年，令外界對事件起因作出很多猜測。此事被列為前蘇聯其中一個重大謎團，曾改編為電影及遊戲，而事發地點後來被稱為「死亡之山」。