合法盜竊藝術展　挑戰人性成笑話

日本東京品川區一間藝廊上月預告,將舉辦一場別開生面的「可盜竊藝術展」,24小時開放兼零保安措施令人嘩然,在日本社交網絡掀起一陣怪盜奇談。該個考驗人性的展覽上周四(9日)深夜正式開幕,吸引大批民眾排隊入場。不過展覽僅開場10分鐘就宣布混亂落幕,原來場內所有展品1分鐘內遭全數偷光,有網友嘲指見識到人性的醜陋。

展覽由「SAME GALLARY」舉辦,展品以當代藝術家和攝影師的作品為主。展方希望透過讓參觀者親身一嘗藝術怪盜的滋味,藉此思考藝術品與參觀者之間的關係。雖然所有展品都可讓民眾免費入場「合法偷取」,但也並非「任偷」,每人限定只能偷走一件,及不可盜取或破壞展館設備與非展品。展內亦設隱藏攝錄機錄影各人竊盜過程。

當晚約11時半,逾200人已聚集藝廊外排成長龍,主要是20至30多歲年輕人,有人更喬裝打扮成怪盜。可惜喧嘩聲首先鬧至擾民,需警員到場。展方不得已提早開場當下,人潮如雪湧入及互相推搡,展品瞬間消失,空餘滿地狼藉。展覽最終宣布腰斬。

到場人士都大感掃興,有成功拿到展品者表示到手後瑟縮一角待人潮退去,才保住「賊贓」。有人拍下混亂情況,痛罵主辦方用性善說設定規則太天真。回應有網民質疑是刻意設計腰斬,展方或對展覽變成人性社會實驗始料未及,其後公開僅4秒的閉路電視面及致歉,但偷竊過程始終成謎。

該展沒有任何一個藝術小偷文明盜竊,瞬即成為網上熱話。更諷刺的是,大批「賊贓」隨即大量在拍賣網有售,價格由數千到過萬日圓都有,當中包括平面設計師村田實莉的參展作品之一,150張假信用卡,上面寫有「上帝和媽媽都相信你。把它放回去。」(GODS AND MOM BELIEVE in YOU. PUT IT BACK.)