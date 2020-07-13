土耳其染指地中海　埃及海軍演習示警

埃及與土耳其支持利比亞內戰的敵對勢力，導致兩國交惡及地中海東部局勢緊張。埃及軍方上周六（11日）高調在接近利比亞的西部地區，舉行大型海上演習，演練兩棲登陸作戰及發射反艦導彈，被指是向野心勃勃的土耳其示警。

埃及軍方發言人上周六在社交網上載片段，可見兩棲攻擊艦、護衞艦、潛艇、攻擊直升機參與演習，部分軍備來自美國、法國及俄羅斯。護衞艦發射反艦導彈並成功擊沉靶船，直升機則從兩棲攻擊艦起飛，為登陸部隊提供空中火力支援。此外，一輛部署在兩棲攻擊艦的軍車，固定在甲板後發射短程防空導彈。

在利比亞內戰中，盤據東部的利比亞國防軍領袖兼軍閥赫夫特爾獲埃及支持，土耳其支持以西部的黎波里為根據地的民族團結政府。土耳其不但運送軍備及在地中海東部加派軍艦，更與民族團結政府達成協議，鑽探區內海域的能源。

土耳其連串的軍事舉動，引起其他干涉利比亞內戰的國家不滿，包括希臘、埃及、阿聯酋、法國；法國海軍一艘艦艇上月在地中海試圖駛近一艘走私武器到利比亞的船隻時，遭土耳其軍艦的雷達照射及鎖定，法方斥責這是敵對行為。