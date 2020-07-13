美國國安顧問訪巴黎　料向盟友施壓禁用華為

美國國家安全顧問奧布賴恩周一（13日）前往法國巴黎，展開為期3日行程。他會與多名歐盟官員會晤，討論俄羅斯、中東等安全問題，以及在中國問題上向盟友施壓，促請禁止中國科技巨企華為參與5G網絡建設。

奧布賴恩的訪歐行程中，同行包括美國副國安顧問博明、英國國安顧問塞德威爾等高官。他抵埗後將與來自法國、德國及意大利的政要會面，商討中國及5G問題，預計會向盟友施壓要求他們禁用華為5G設備。除涉華問題外，官員亦會討論俄羅斯、阿富汗、中國及北非的安全挑戰，以及應對新冠肺炎疫情等。

今次行程正值英國首相約翰遜主持國家安全委員會（NSC）會議，決定是否允許華為參與英國的5G網絡建設，並會就停止安裝華為新設備、拆除已安裝的裝置，訂立時間表。

另外，英國保守黨前黨魁施志安游說黨員放棄使用華為設備，要求政府最遲明年初向華為頒布禁令，在2024年底前將華為「踢出局」。他指中國已成為不可信賴及危險的夥伴，指如果有人認為貿易可以與政府切割，實屬幼稚。他更批評中國無法成為良好及正派的夥伴，因此英國需要審視對華關係。