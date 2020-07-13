港區國安法：憂親中人士利用入籍計劃定居　居澳洲港人籲政治審查

部分西方國家因應《港區國安法》，向香港人提供明確的入籍途徑。澳洲政府允許持特定簽證的香港人申請永久居留，《澳洲人報》周一（13日）報道，有居於澳洲的港人憂慮計劃會令親中人士借機定居澳洲，呼籲政府對申請人作政治背景審查，署理移民部長塔吉則指所有申請人必須經嚴格的品格及國安審批。

報道指，港人擔心入籍計劃會令香港警察的家人有機會申請澳洲居留權，中國會借機在澳洲安插「潛伏間諜」。澳港聯成員潘小姐（音譯）指出，往例顯示有中國人獲得澳洲永久居留權後，仍然效忠北京。她說，很多在澳洲生活或讀書的香港人不想與侵犯權利人士的家人為鄰，要求澳洲政府考慮政治背景審查。

塔吉回應指，國家安全是澳洲的頭等要事，會對所有申請人進行嚴謹的品格及國安審查。被問及「避風港計劃」時，他稱會向香港人開放現行的庇護申請途徑，只要申請人證明到自己被檢控，就可以申請澳洲的人道簽證。

塔吉還說，政府會向申請人提出一系列問題，雖然無法保證答案真確，但會有他們參與不同組織及協會的紀錄，政府將拒絕提供虛假答案的申請。他亦承認在上述安排下移居澳洲的人，會成為中國影響的目標。