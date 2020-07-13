新冠肺炎︰東京都增119例　政府檢視表演場地防疫

日本的新冠肺炎疫情反彈，東京都周一（13日）宣布過去一日新增119宗確診，是5日以來首次少於200宗，累計8046人確診。大阪府周日（12日）新增32宗病例，是解除緊急事態宣言後的新高，亮起呼籲警惕疫情的「黃燈」。

東京都政府數據題示，當地近日的確診個案，約70%是30歲以下人士。知事小池百合子表示，近期有病例涉及表演場館的觀眾和演出者，都政府將檢視表演場地等的防疫措施。另外，都政府擔心疫情由東京擴散各地，呼籲民眾避免不必要的跨縣出行。

內閣官房長官菅義偉直指，疫情反彈是「東京問題」，小池百合子周一解釋是因東京的檢查數壓倒性地多，反指國家應關注如何協調消費政策與防止疫情擴大。

大阪府上月中旬至上周六（11日）增加209人確診，當中33%與居酒屋、酒吧、夜總會等有關，78%是18至39歲人士。知事吉村洋文緊急召開對策總部會議，他認為「震源」與夜晚鬧市區及年輕人相關，但未有計劃要求特定行業停業及避免外出。

根據「大阪模式」，亮起黃燈的25天內，如重症患者病床使用率達70%以上，將亮起意味「緊急事態」的紅燈；低於10人則亮綠燈解除警戒。