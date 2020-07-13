訪尋歷史名人後裔　攝影師拍對照肖像

英國一名攝影師多年前聽到母親說他樣貌跟祖父很相似，靈機一動想到那些已去世的歷史人物，他們的後代樣貌會否仍留有他們先輩的痕迹，於是展開一項融合攝影與歷史探索的項目。他找來一些名人後代，為他們拍攝與祖先對照的肖像照，希望藉此讓人們思考代代相傳的意義。

15歲起已從事攝影工作的加德納（Drew Gardner）表示，15年前開始名為《後裔》（The Descendants）的攝影項目。他首先嚴格挑選作為拍攝對象的名人，這些人需是廣為人知，以及生平對社會或歷史有重大意義。

加德納尋找這些名人的肖像畫、照片或其他真實紀錄他們的藝術作品，然後開始追尋他們在世的後人。他會借助歷史書籍、族譜及邀請專家協助，有時往往要尋找有關名人多代後裔才找到適合人選，而更難的是要對方願意讓他拍攝。

找到人選後，加德納會盡量跟足名人在肖像畫或照片上的衣着及打扮，預備服飾予後人穿着，而為求「神還原」，連布景也盡量做到一模一樣，非不得已才用數碼技術添加上去。加德納現時已拍了多位名人與後人的「對照記」，包括英國大文豪狄更斯、英國浪漫主義詩人華茲華斯、英國女權先鋒Emmeline Pankhurst、法國國王拿破崙一世、美國第3任總統杰弗遜、意大利文藝復興時期畫家達文西筆下的「蒙娜麗莎」等。