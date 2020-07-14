威廉王子母校兄弟會爆性侵醜聞　20宗涉強姦

英國威廉王子及太太凱瑟琳的母校聖安德魯斯大學爆性醜聞，跨國大學生兄弟會Alpha Epsilon Pi（AEPi）在該校分會有成員涉及性侵，當中20宗更涉強姦。校方表示對事件不知情，但承諾會協助受害人。

社交網Instagram近日出現一個賬戶，名為聖安德魯斯倖存者（@standrewssurvivors）。不少舊生和現時學生講述在大學參與交流活動時遭受性侵的經歷，共有逾百宗指控，其中逾50個更聲稱是第一身陳述，20宗涉強姦，10宗涉性侵，2宗涉毆打，2宗涉企圖強迫性交。

其中一名女學生指，她有一晚外出聯誼，之後醒來時發現有一名男生正強姦她。而另一名女生則表示，她曾向一名兄弟會成員講及自己曾遭性侵的經歷，結果該男生帶她到鄰近的住所，並性侵她。

受害人批評大學沒有好好處理投訴，但校方聲稱一直不知情，亦未收過正式投訴，但承諾會幫助受害人。蘇格蘭警方則指未收過相關報案，現正與大學合作處理。

涉事AEPi兄弟會表示已對涉事會員立即展開行動，包括開除會籍。AEPi於1913年成立，旨在為學生提供穩定的家庭價值觀，以及培育猶太社群未來領袖。現時該會已不限於猶太社群，著名會友包括Facebook始創人朱克伯格及音樂人Paul Simon等。