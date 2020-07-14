新冠肺炎：次季GDP萎縮41.2%　經濟陷技術性衰退

新加坡貿易與工業部周二（14日）公布，受新冠肺炎疫情封鎖措施影響，第二季國內生產總值（GDP）按季錄得破紀錄的萎縮41.2%，差過市場預期的萎縮35.9%，並為連續第二個季度收縮，代表經濟陷入技術性衰退；按年跌幅則為12.6%，表現亦遜市場預期。作為「亞洲」經濟盛衰指標的新加坡經濟如是差劣，反映整個亞洲區經濟正面臨嚴峻的挑戰！

新冠肺炎爆發以來，新加坡經濟所受的衝擊甚大。全球貿易的下降打擊了依賴出口的新加坡製造業，而零售商的銷售額更創紀錄性降幅。基於年度化季度數據顯示，當地第二季製造業暴跌了23.1%；建築業暴跌95.6%；服務業大降37.7%，封城期間航空公司、酒店及餐館業務大受打擊。

往績顯示，不要輕看新加坡經濟指標響警，由於其外向型經濟的性質，令它較其他國家容易受外圍波動影響，故經濟及股市表現往往預示着整個亞洲區。過去兩次亞洲區陷入衰退，包括2001年科網爆破及2008年金融海嘯，新加坡都是第一個或首批首先身陷險境的亞洲國家。

資料顯示，2008年10月雷曼兄弟爆煲引發股災前，新加坡早在9月率先陷入衰退，之後馬來西亞、印度、泰國、菲律賓在隨後一至兩季內跟隨；而印尼及南韓則出現一個季度負增長而一個季度正增長的梅花間竹局面；中國經濟增長則顯著放緩。

故此，新加坡經濟一向被視為「亞洲盛衰溫度計」，如今當地經濟衰退如是，可能在預告亞洲將迎來又一場金融危機，投資者宜做好風險管理，以防萬一！