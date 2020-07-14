傳英航母伊利沙伯女王號擬部署印太　制衡中國

英國報章《泰晤士報》周二（14日）引述國防消息指，英國軍方正計劃把新航母伊利沙伯女王號部署在印太地區，以對抗中國日益增加的威脅。伊利沙伯女王號料於明年到訪遠東地區，與美國、日本等盟友展開軍演。

報道指，伊利沙伯女王號將於今年秋天完成訓練，比姊妹艦威爾斯親王號早18個月，將於明年初首次作為航母戰鬥群的主力展開處女航行。造價達31億英鎊（約301億港元）的伊利沙伯女王號，料會前往遠東地區與盟友展開軍演，期間亦會作為「浮動的交易會場」，為討論協議提供平台。

消息指，英國國防高層正草擬計劃，把一艘新航母部署在印太地區，其中一個方案是邀請如美日等擁有F35戰機的盟友，為其航母戰鬥群提供空中力量，並邀請澳洲、加拿大等提供戰艦或潛艇護航。其中一艘新航母將部署在北大西洋支援北約，另一艘部署在主要的貿易航道，並對抗中國新興的威脅，這將是一個以英軍為首、自願加入的盟軍部隊。

伊利沙伯女王號有約700名船員，連同戰機及直升機等將多達1600人，料遠東之行將搭載來自英國皇家空軍及美國海軍陸戰隊的兩隊F35B隱形戰機，並有兩艘45型驅逐艦、兩艘23型護衞艦、兩架空中加油機及直升機等隨行。據稱，新航母的部署計劃將作為海外、防衞及安全政策加以審視，將於今秋完成。

伊利沙伯女王號艦長基德（Jerry Kyd）周一（13日）表示，皇家海軍將重回印太地區，目標是持續部署在區內，可能是以航母戰鬥群的形式；又指英軍的F35隱形戰機亦將會部署區內，以支援美日盟友。英國國防部發言人回應僅稱，伊利沙伯女王號及其艦群將為英國提供一流的主權航母戰鬥力，但暫未決定其未來部署。