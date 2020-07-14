《防衞白皮書》批華南海擴張　執意改變釣魚島現狀

亞太地區局勢風起雲湧之際，日本政府周二（14日）公布2020年度的《防衞白皮書》，指出國際局勢大變，日本面臨的不確定性增加，批評中國等利用新冠肺炎疫情營造利己的秩序，國家之間的戰略競爭加劇，並指中國趁疫情在南海擴張勢力，執意改變釣魚島（日稱尖閣諸島）的現狀。

白皮書陳述防衞大臣河野太郎的看法指出，國際局勢起大變化，日本周邊環境的不確定性急劇增加，防衞省的角色及活動範圍擴大至太空、網路、電磁波等。白皮書在第一章的「日本周邊的安全保障環境」列明，美國安保的最優先事項是與中國及俄羅斯的戰略競爭，而中國是最優先事項。為加強遏制中國，印太地區的安保成為最受重視的議題。

針對中國近年的軍事現代化，白皮書表明中方目標是讓解放軍在21世紀中期成為世界一流的軍隊，並批評北京在南海有主權爭議的島嶼附近建立行政區來宣示主權，令忙於應對新冠肺炎疫情的國家分神回應。中國亦在釣魚島周邊海域以軍力為背景，執意繼續試圖改變現狀，日方強烈關切。

白皮書估計，中國的海空戰力或已可跨越第一島鏈，投入第二島鏈在內的海域，未來目標可能是構築更遠的海空域作戰能力。

至於中國與其他國家的關係，白皮書指出中美存在各種懸而未決的問題，包括貿易、南海、台灣、香港，以及新疆、西藏等人權問題。華府對北京強硬，惟中方對於「核心利益」絕不妥協，兩國互相牽制。

有關北韓核問題，白皮書定性北韓開發新型導彈為重大且緊迫的威脅，認為朝方去年5月以來發射的三種新型短程彈道導彈使用固體燃料，具有低空飛行的特點，目的是突破導彈防禦網。白皮書透露，現時要掌握北韓試射徵兆變得困難，把應對北韓技術提升帶來的多樣化攻擊手段稱為新課題。