航班取消拒待蘇格蘭　希臘男踩單車48日回家

歐洲國家在疫情下有不少航線暫停服務，令很多人滯留異地。一名身在蘇格蘭的20歲希臘大學生，同樣無法回到家鄉，但他沒有留在校園待疫情消失，而是另尋方法踩單車回家。在歷時48天、3500公里的旅程，男子坦言不是易事，但可以令他更了解自己，包括強弱項及極限等。

美媒周一（13日）報道，在蘇格蘭阿伯丁大學讀三年級的帕帕季米特里烏（Kleon Papadimitriou），於3月底3次購買飛往希臘雅典的機票，惟每次航機都要取消。他其後得知未來一個月將要在阿伯丁隔離，身邊朋友都離開校園，此時他靈機一動，決定踩單車回家。

其實帕帕季米特里烏不是專業車手，他只是去年參加過一場比賽，在今年接受短暫訓練，因此由蘇格蘭踩到位於歐洲東南部的雅典絕非易事，在徵詢家人意見後就展開旅程。他開設Instagram帳號、下載應用程式，讓親友及支持者追蹤其位置，他準備好單車、帳篷、罐頭食物等裝備後，終在5月10日出發。

帕帕季米特里烏表示，他每日大約踩56至120公里，途經英格蘭、荷蘭、德國、奧地利等地，再踩到意大利東海岸，搭船前往希臘帕特雷後，再踩單車抵雅典。他坦言行程十分辛苦，尤其尋找洗澡的地方，他指自己原本是內向的人，但旅程迫使他走出舒適圈，與人互動和求助。