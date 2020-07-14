新冠肺炎：總確診數過萬　多省收緊防疫措施

澳洲的新冠肺炎疫情反彈，累計確診病例周二（14日）突破1萬關口，其中110名患者病歿。為防疫情繼續失控，南澳省及昆士蘭省陸續收緊邊境措施，而新南威爾士省亦限制酒吧人流。

維省新增270宗確診，2名80多歲的患者死亡，續成疫情反彈災區。維省衞生總監薩頓（Brett Sutton）警告，當地疫情仍未由高峰回落，期望本周稍有好轉。

擁有最多人口的新省亦有疫情反彈迹象，省長貝雷吉克莉安（Gladys Berejiklian）周二證實一系列防疫措施，包括限制酒吧只能容納300人，另將訂座人數由每次20人縮減至10人。任何接待超過250人的場所須聘請一名人員監管社交距離，而每位顧問進入酒吧前亦須作登記；違例者首次會被罰款5000澳元（約2.7萬港元），第二及第三次再犯則分別會被罰停業1周及1個月。

為防疫情重臨，南澳省已取消下周一（20日）對新省開放邊境。而昆省亦宣布，任何人曾前往新省悉尼西部地區人士須接受2周強制隔離。至於北領地周三（15日）將決定會否讓來自新省前來人士進入當地。