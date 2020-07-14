已故總督克爾解散工黨政府　解密信揭女王不知情

澳洲國家檔案館周二（14日）公開一批已故前總督克爾（John Kerr），任內與英國白金漢宮通信的信件，涉及克爾在1975年解除時任工黨總理惠特拉姆（Gough Whitlam）職務，觸發澳洲憲政危機。解密信件顯示，克爾沒有事先知會英女王伊利沙伯二世，解除惠特拉姆的決定，因憂慮女王知情會她陷於困境。

今次解密文件來自1974年8月至1977年12月，包括白金漢宮及克爾辦公室之間逾1200頁的信件及剪報，顯示女王的私人秘書查特里斯（Martin Charteris）於1975年11月4日致函克爾，指英國王室已多年無動用權力解散一個國會，但不相信王室已喪失這權力，並指克爾若跟憲法行事，不可能對君主制造成任何可以避免的傷害。

克爾事前沒有通知英女王解除惠特拉姆職務，以及讓反對派領袖弗雷澤（Malcolm Fraser）任看守總理的決定。他於1975年11月11日、即移除惠特拉姆當日去信白金漢宮，指不預先知會英國是因為根據澳洲憲法這是他的責任。數日後，他在另一封信提到他需要確保惠特拉姆不能宣布提前大選，怕對方會反過來迫他下台，令女王陷困境。