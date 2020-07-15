新冠肺炎：確診美軍人員瞞報曾搭民航機 日防相表達不滿

3名現已確診新冠肺炎的駐日美軍基地人員，瞞報早前在入境日本後曾經乘搭民航機，防衞大臣河野太郎周二（14日）晚對此事表達不滿，要求美軍嚴懲。

河野在防衞省向媒體表示，涉事的3名美軍山口縣岩國基地相關人員日前在入境日本後，在羽田機場向工作人員申報時稱將會租車，不會使用公共交通工具，但他們第二天卻搭乘民航機前往岩國的機場。對此謊報行為，河野要求美方嚴厲處分並防止此類事件再次發生。日本衞生部門將要求與涉事美軍人員乘搭同一航班的密切接觸者接受病毒檢測。

外務省相關負責人周二與駐日美軍司令施奈德通話，就此次事件表示遺憾並要求美軍徹查，施奈德表示將進行調查並進行必要的處分。

受新冠疫情影響，日本對外國人入境實施管制，然而基於《日美地位協定》，美軍相關人員並不屬於拒絕入境對象，但日本政府要求他們入境後不使用公共交通工具，以及進行14日的隔離。

河野在同日上午的記者會上，談及新冠肺炎疫情在駐日美軍中蔓延的情況時指出：「詳情無可奉告，但發現美軍防疫措施方面存在若干問題。」沖繩縣方面稱，截至周二傍晚，沖繩美軍基地內的確診者共有100人。