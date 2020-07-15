新冠肺炎：國慶典禮規模縮減　醫護人員受邀觀禮

法國國慶典禮周二（14日）在巴黎市中心舉行，由於新冠肺炎疫情的關係，今年的典禮大幅縮減規模，沒有傳統閱兵環節。與此同時，醫護人員在抗疫中勞苦功高，政府邀請他們的代表觀禮加以表揚。

今年的國慶典禮改在巴黎協和廣場舉行，而不是像往年般在凱旋門開始閱兵，並以協和廣場為終點。今年的典禮取消了傳統閱兵，沒有展示軍備和軍車，只保留了簡短的飛行表演項目。大約2000名士兵在協和廣場參加典禮，比往年減半。

為防控疫情，觀禮人數也受到嚴格限制。整個典禮不對公眾開放，凱旋門、協和廣場等地被警方完全封鎖，香榭麗舍大道陷入沉寂，沒有往年國慶時的喧囂熱鬧。

今年的慶典以「堅定、統一和團結的國家」為主題。為紀念和褒揚醫護人員的工作，全法各地區醫護人員和軍隊醫護人員的代表、為抗疫作貢獻的主要行業代表，以及在疫情中殉職的醫護人員家屬代表等受邀觀禮。

法國同時藉國慶典禮向疫情期間為法國提供幫助的四個歐洲國家，即奧地利、盧森堡、瑞士和德國表示感謝。這四國曾在法國疫情最嚴重的時刻收治該國的新冠肺炎患者，幫助減輕法國東部地區醫院的巨大壓力。世界衞生組織總幹事譚德塞亦獲邀觀禮，外界認為這禮體現了法國對世衞的支持。

法國新冠肺炎死亡病例已累計突破3萬宗，目前該國疫情仍未止息，從本月11日到13日，法國新增確診病例達1625宗，累計病例超過20萬。