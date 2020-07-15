勃朗峰驚現54年前報紙　疑是當年失事客機遺物

勃朗峰上發現54年前的報紙（小圖），疑是墜毀客機的遺物。

法國阿爾卑斯山一名咖啡店老闆日前在勃朗峰（Mont Blanc）的冰川，發現多份有54年歷史的印度舊報紙，而報紙頭條是甘地夫人（Indira Gandhi）當選成為印度首名女總理。據指，該份報紙很有可能是當年失事、撞向勃朗峰的波音707客機的遺物。

英媒周二（14日）報道，莫坦（Timothee Mottin）在海拔達1350米的勃朗峰經營咖啡店，他於距離20分鐘的路程，在正在融化的波松（Bossons）冰川山腳發現1966年1月20日出版的報紙，包括《國際先驅報》（National Herald）及《經濟時報》（Economic Times），頭條是甘地夫人在當年大選勝出，成為印度首任女總理。

而報紙發行4日後，即1966年1月24日，印度航空（Air India）一架客機墜毀於勃朗峰附近，機上177人全部罹難，因此該批報紙可能來自該架客機。莫坦表示，因為當時這些冰川剛融化不久，報紙至能成功保存，對此發現感到很幸運。目前他將報紙弄乾，並將珍藏放到咖啡店展示給遊客，他又透露，每次與朋友經過冰川，就會在客機失事地點找到寶物。