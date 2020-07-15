新冠肺炎：疫情下停業無有怕　酒吧轉型生啤外賣車

新冠肺炎疫症大爆發人人避免外出，飲食業被迫休市血本無歸，轉型求生可能是唯一出路。日本北海道一間酒吧的老闆就聰明地轉用小貨車經營生啤外賣，實行將酒吧飲食和服務送到府上，令客人可以在家一嚐「嘆返杯」之樂。

館山康宣是在今年5月才開始提供這種生啤外賣。當時日本疫情嚴重，東京正值緊急狀態令下，他在函館市內的兩間酒吧也被迫竭業。他腦筋一轉買下小貨車進行改裝，在5月尾開始提供新服務。這貨車雖然細小，酒吧的基本菜式樣樣供應齊全：有600日圓（約43港元）一杯的冰凍生啤，也有各式特飲，還有花生、芝士、腸仔等等下酒菜，天氣熱時還準備供應刨冰。

顧客只要光顧最少兩杯生啤，一個電話館山就會動身到指定地址提供服務。現在除了在自家享用的客人，也有到郊外露營燒烤的三五知己，甚至有團體預約到會，大家都對館山的服務讚不絕口。他表示：「最初真的只為配合緊急狀態令而轉型，後來就多了一些因要帶孩子不便出外的媽媽，以及行動不便的老人光顧。現在只要客人有需求，我會一直提供這服務。」

由於時間和成本所限，貨車酒吧的服務範圍只限於函館市内和近郊，時間亦限於平日17時至22時，周末及假期12時至20時，逢周三休息。