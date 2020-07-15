中印第四輪軍長級會談結束　專家料雙方關係難修復

中印為緩和邊境對峙緊張局勢，周二（14日）中午於中印邊境實控線印方一方的楚舒爾舉行第四輪軍長級會談，出席者包括印度第14兵團司令辛格中將，和解放軍南疆軍區司令柳林少將。會談歷時14小時，到周三（15日）凌晨才結束。印度地緣問題專家賈雅德瓦接受內媒訪問時表示，儘管雙方目前均展現出為緊張局勢降溫的誠意，但料雙方關係難以在短期內恢復到對峙前水平。

印媒周二援引消息人士稱，這輪軍長級會談觸及在班公湖和德普桑盆地第二階段脫離軍事接觸的問題，中印將討論逐步把武器和設備從實控線沿線的摩擦地區撤出到雙方同意的距離，以及如何減少該地區的整體軍事集結等問題。印度陸軍北方戰區前司令胡達認為，這輪會談「至關重要」，但恐怕不會一次過解決所有問題。另一名印度政府匿名官員表示，由於中方軍隊在上述地點仍有駐軍，可能會成為會談造成阻礙。

報道指，早前中印舉行三輪軍方高層會談後，兩軍雖然已從加勒萬河谷等多個對峙點脫離接觸，但印方堅持要求中國將所有軍隊從班公湖地區「4號手指」（Finger 4）和「8號手指」（Finger 8）之間撤走。

報道指，這次會談結束後，雙方將在外交層面舉行新一輪中印邊境事務磋商和協調工作機制會議，意味兩國可能建立某種默契，即軍事層面的會談負責商定脫離對峙的時間和方式，外交層面的對話則對落實情況作溝通和監督。