新冠肺炎：發現母體感染首例　病毒經胎盤傳播

法國巴黎一名女子懷孕期間確診新冠肺炎，胎兒出生後亦出現相關症狀，其後證實染疫。醫生認為胎兒是在母體內經胎盤感染，相信是全球首宗證實的同類病例。該研究報告於周二（14日）刊於國際科學期刊《自然通訊》（Nature Communications）。

由巴黎市郊安托萬‧貝克萊爾醫院的德盧卡醫生（Daniele De Luca）撰寫的研究報告指，該名23歲女子在懷孕後期感染新冠肺炎，出現發燒與嚴重咳嗽的症狀，並於今年3月24日送到德盧卡工作的醫院。醫生在3日後發覺胎兒出現痛苦迹象，立即為女子進行剖腹生產，期間杜絕一切病毒源頭。

男嬰出生之初看來健康，但3天後狀況轉差，出現痙攣、腦水腫等與新冠肺炎相關的症狀。院方從男嬰的肺部抽出血液與其他體液檢測，確診他感染新冠肺炎，排除其他病毒或細菌感染的可能。德盧卡及其團隊進一步研究後發現，胎盤內的病毒濃度最高，認為是由母體經血液及臍帶傳染給胎兒。

由於沒有關於如何治療確診嬰兒的臨床指引，醫生曾考慮使用瑞德西韋治療，但男嬰在沒其他輔助下逐漸康復，故最終未使用特定藥物。最近的掃描結果顯示，男嬰的身體已幾乎完全康復。

意大利的研究員上周曾引用31名確診留醫孕婦的數據，強烈認為新冠病毒可在母體內傳給胎兒。《美國醫學會期刊》今年3月亦刊登了多個孕婦病例，得出類似的結論，但都只屬環境證據。德盧卡指出，之前無法證明胎兒在母體內受感染，是因為沒人有機會對羊水、胎盤、嬰兒血液等等進行全面檢查加以確認。