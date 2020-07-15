新冠肺炎︰歐盟低估疫情　致意大利孤立無援

意大利的新冠肺炎疫情一度是歐洲最嚴重。（Getty Images圖片）

意大利是歐洲最先爆發新冠肺炎疫情的國家之一，該國政府早前曾批評歐盟「見死不救」。英國《衞報》周三（15日）分析指，歐盟低估疫情、防護裝備不足及英國脫歐令視線轉移等，導致意大利陷入抗疫孤立無援的境地。

意大利首都羅馬1月30日有兩名中國旅客確診，該國立即停飛中國航班，並要求歐盟召開衞生部長會議。惟歐盟理事會輪任主席國克羅地亞政府爆出醜聞，衞生部長遭辭退，令會議延至2月13日舉行，但那時歐洲多地出現病例。

由於每48小時的染疫人數增加3倍，意大利總理孔特2月26日向歐盟求助。歐盟委員會危機管理委員萊納爾契奇（Janez Lenarcic）指，當時沒有其他成員國回應，原因並非不團結，而是缺乏裝備，「根本沒有人準備好」。

歐盟各國在疫情前的個人防護裝數量大減，不少口罩儲備因過期而銷毀，但沒有重新購入。歐盟1月中提出以單一買家聯合採購口罩，但當時成員國不大感興趣；2月5日要求成員國兩周內提交防護裝備數據時，才發現嚴重短缺。直至3月12日，歐盟仍不找到製造商協助，等到6月8日才有首批裝備付運。

報道指歐盟委員會主席萊恩本身是醫生，但去年12月才轉到歐盟總部上任。歐盟1月28日召開危機協調會議，但沒有認真看待這場公共衞生危機；在翌日記者會上，傳媒重點是英國1月31日脫歐，沒有人關心中國的疫情。