邊境截獲藏31名偷渡者冷藏車　司機被捕

德國聯邦警察和海關人員周二（14日）晚在靠近捷克邊境的一條高速公路上，截獲一輛匿藏了31名非法移民冷藏車。德國檢察官周三（15日）已向涉嫌販運人口的貨車司機發出逮捕令。

德媒報道，德國海關和警方當晚在位於德國東部薩克森州境內的A17高速公路，截獲一輛裝載大量西瓜的冷藏車。當局在搜查時發現，放置水果箱的貨廂內藏匿有31名男性非法移民，年齡介乎18至47歲。由於途中缺乏安全措施，其中5人在被發現時已經受傷。

這些非法移民分別來自土耳其、敍利亞、伊朗和伊拉克等國，他們被發現時躺在裝西瓜的紙箱上，凍得瑟瑟發抖。他們現暫時被帶往德國警方一間辦事處等待後續處理。

初步資料顯示，涉案的57歲土耳其裔貨車司機在匈牙利境內將這批非法移民匿藏冷藏車。目前，當局正在偵查此案的幕後蛇頭。

近年來，蛇頭以類似手法將非法移民運抵歐盟國家的事件頻頻發生，釀成多宗慘劇。2015年8月，71名非法移民藏在一輛冷藏車內試圖從匈牙利前往奧地利，後因窒息而全部喪生。2019年10月，英國埃塞克斯貨車事件中，涉事冷藏車內共發現39名越南籍非法移民的屍體。