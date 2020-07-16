貪人工高稅率低　邊境法國居民4成半在瑞士工作

瑞士媒體報道，住在兩國邊境的法國人，有4成半在瑞士工作，因為工資較高，而且稅率較低。

根據瑞士SRF電視台報道，超過44%住在接壤瑞士邊境的法國人在日内瓦工作。這數字來自法國統計及人口調查研究所的報告。報道指，約85000人每天從法國上薩瓦和安省過境到日内瓦上班。他們的工資比法國同樣工作高出一倍，且瑞士稅率較低，同時法國租金和生活費卻比瑞士低。

這情況導致位於邊境的法國公司欠缺人力資源，例如該區一間法國水管公司的僱主表示，正在需要最少5名員工，但完全在當地找不到人；另外，一名法國男子表示，他在廚藝實習工作完結後，根本沒考慮留在法國，立即去了瑞士工作，扣稅後的收入還要比法國高出一倍半。

除了法國人之外，住在接近瑞士邊境的意大利人和德國人也同樣偏向過境工作，超過67000意大利人受聘於瑞士南部提契諾州，33000德國人在瑞士上班。據悉瑞士公司總共聘用了329000過境工人。

瑞士與歐盟簽訂了自由過境雙邊協議，讓歐盟成員國人民可自由加入瑞士勞動市場。