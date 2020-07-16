新冠肺炎︰維省317新症破紀錄　新省酒店40人集體感染

澳洲維多利亞省周四（16日）急增317宗新冠肺炎確診，創下單日新高。但維省當局警告，省內疫情或仍未到頂峰。新南威爾士省酒店集體感染群組病例同日增至40宗，省內仍有多宗源頭不明個案，當局承認仍有「傳染鏈被遺漏」。

維省周四公布省內前一天錄得317宗新症，打破上周五（10日）的288宗新症紀錄，亦是澳洲爆發以來，單一省份新症的最大增幅。維省另多兩名8旬老翁病死，令全國死亡個案增至113宗。總理莫里森同日對維省疫情反彈表示憂慮，但希望當地封城措施漸漸生效後，數字會有所改善。

新南威爾士省周四則錄得10宗新症，其中6宗為本土個案，3宗屬於悉尼西南方一家酒店的群組病例。新省醫療總監錢特（Kerry Chant）直言，澳洲以至全球在清除新冠病毒的道路上，仍只是起步；估計在疫苗面世前，疫情仍將持續擴散。

澳洲統計局周四公布，國內6月失業率由前月的7.1%上升至7.4%，為22年來最高的6月失業率。但莫里森樂觀指，6月已新增了21萬個職位，認為「我們正取得進展」，相信失業情況很快會有改善。