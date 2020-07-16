新冠肺炎：違規沒戴口罩狂歡　遊客街即封

歐洲一度是新冠肺炎的疫央，多國疫情開始放緩，其中比利時的相關死亡數字周二（14日）錄得單日零增幅，是近4個月以來首次。西班牙旅遊勝地馬略卡島因為有外國遊客不遵守防疫規定，周三（15日）宣布暫時關閉當地三條著名街道。

巴利阿里群島自治區政府早前發布新規定，要求民眾周一（13日）起在公共場合必須佩戴口罩，並保持社交距離。但近日社交網流傳的影片顯示，大批年輕外國遊客沒有佩戴口罩或保持社交距離，夜後聚集在馬略卡島的街上醉酒狂歡，甚至跳上汽車車頭。當地官員強調，不能容忍上述情況及不文明的遊客，不想因少數人的輕率把所有人置於染病風險中。

當地政府決定於周三起關閉島上Punta Ballena等三條受遊客歡迎的街道，所有商店、酒吧和餐館暫停營業；又在外國遊客大量聚集的地區加強警力，確保他們遵守防疫規定。當地政府在過去的周末，至少處分了20多名違規的商家及遊客。

比利時一度是全球疫情最嚴重的中型國家，周二沒有新增死亡個案，是3月10日以來首次；周三則新增1宗死亡個案，累計有9788人死亡。不過，確診人數增幅近日有反彈趨勢，過去一周比前一周多11%，累計近6.3萬人染疫。當地政府開會討論後，決定延後進一步放寬限制措施。